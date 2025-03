Reggina: Adejo senza mezzi termini, spiega il cambio del suo rendimento

Una prestazione sontuosa, un gol, il primo della stagione, nonostante una caviglia in disordine che ha messo a forte rischio la sua presenza in campo. Daniel Adejo invece non solo è sceso in campo ma probabilmente ha sfoggiato la sua migliore partita del campionato. Gli viene chiesto della sua evoluzione nel rendimento dall’arrivo di mister Trocini, ma la sua risposta non è legata al cambio tecnico:

Il rendimento

“E’ molto semplice. Chi capisce di calcio sa che dopo un ritiro ci sono i calciatori già pronti e quelli che hanno bisogno di più tempo. Chi lo capisce bene, chi non lo capisce è cretino. Il mio gol nasce su schema e lo dedico alla mia famiglia”.