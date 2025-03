Reggina: lontana dal Granillo prima in tre classifiche. Ma al momento non basta

Con il successo sudato, faticoso ma preziosissimo ottenuto sul campo del Paternò la Reggina conquista la nona vittoria esterna della stagione. Nessuno è riuscito a fare meglio e sono così trenta i punti guadagnati, aggiungendo i tre pareggi contro Akragas, Nissa e Scafatese e l’unica battuta d’arresto sul campo del Siracusa.

Altri primati

La Reggina è anche in testa alla classifica delle gare giocate in trasferta come migliore attacco, grazie alle 25 reti realizzate e migliore difesa con solamente 6 gol al passivo. Ricordiamo pure che dall’arrivo di Trocini sono quindici le partite con lui in panchina: 11 vittorie, 3 pareggi e la sconfitta, purtroppo nella partita più importante, contro il Siracusa.