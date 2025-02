Paternò-Reggina: divieto di acquisto biglietti per i tifosi amaranto fuori settore. Il comunicato

AS Reggina 1914 informa che, in occasione della gara in programma a Paternò il 2 marzo alle ore 15:00, in conformità alla Determina 08/2025 del 26 febbraio 2025, “non sarà possibile acquistare tagliandi per altri settori dello stadio”.

Si invitano, pertanto, i tifosi della Reggina sprovvisti di regolare biglietto a non recarsi presso l’impianto sportivo, poiché non sarà consentito loro l’accesso.

Raccomandiamo ai sostenitori amaranto di attenersi scrupolosamente a queste disposizioni per evitare eventuali disagi.

Ringraziamo tutti i tifosi per la collaborazione e il senso di responsabilità dimostrato.