Reggina: preoccupazione per i due infortunati. Domani ne sapremo di più

Non c’è verso che mister Trocini possa giocarsi una partita con l’organico totalmente a disposizione. Tra squalifiche e infortuni dal suo arrivo non c’è stata ancora questa possibilità, anche se l’ampiezza della rosa, consente di poter trovare soluzioni alternative pur se non sempre di uguale livello. Fa ormai parte del passato ma impossibile non pensare alle assenze per esempio contro il Siracusa (Barillà e Grillo).

Sono usciti malconci dalla partita contro l’Enna il difensore Adejo e l’esterno Giuliodori. Il primo per una distorsione alla caviglia, il secondo per un problema muscolare. Difficile i recuperi di entrambi anche se per Daniel potrebbe esserci qualche spiraglio, eventualmente solo per andare in panchina. Lo scopriremo domani, venerdi 28 febbraio, in occasione della conferenza stampa del tecnico, anche questa settimana anticipata di un giorno rispetto al solito. Attendiamo conferme anche sui recuperi di Forciniti e Grillo.