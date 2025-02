Reggina: tre nuovi incarichi nel settore giovanile. C’è anche un ex calciatore amaranto

AS Reggina 1914 è lieta di annunciare gli incarichi nello staff tecnico del settore giovanile:

Davide Tortorella assume il ruolo di referente dell’attività di base.

Riccardo Matias Veron, ex calciatore amaranto, entra a far parte dello staff come allenatore della formazione femminile Under 15, affiancato dal collaboratore Luciano Luvarà.

Giuseppe Triglia guiderà invece la squadra femminile Under 17.

Il Club augura a Davide Tortorella, Riccardo Matias Veron, Luciano Luvarà e Giuseppe Triglia un proficuo lavoro, con l’auspicio che il loro contributo sia fondamentale per la crescita del settore giovanile e per il futuro della Reggina.