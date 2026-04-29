Calcio Giovanile, Gioiese nella storia: battuto il Bocale, primo titolo regionale Under 19

La Gioiese scrive una pagina importante e in qualche modo storica per quello che riguarda il proprio settore giovanile. Per la prima volta, infatti, il club viola conquista il titolo regionale Under 19, superando il Bocale nella finale disputata al Centro Tecnico Federale di Catanzaro.

Una gara intensa, combattuta e rimasta viva fino all’ultimo minuto. A decidere il match è stato Morale, autore del gol vittoria a pochi secondi dalla fine del primo tempo.

Gioiese campione e ora fase nazionale

Al triplice fischio è esplosa la festa viola. La Gioiese entra per la prima volta nell’albo d’oro del campionato regionale Under 19 e si prepara ora al prossimo passo. La squadra rappresenterà la Calabria nel tabellone nazionale della competizione. Il prossimo avversario sarà la vincente del torneo Under 19 siciliano.

La sfida si giocherà in doppio confronto: martedì 5 maggio e sabato 9 maggio. In palio l’accesso ai quarti di finale.

Le dichiarazioni di mister Zito

“Quando sono arrivato alla Gioiese, la situazione riguardante la prima squadra era già abbastanza compromessa e allora insieme alla società si è scelto di inserire e dare spazio a quasi tutto l’organico della Juniores, ben consapevoli di quelle che sarebbero state le conseguenze in fatto di risultati. Insieme al responsabile Bagalà abbiamo pensato di procedere così, con la convinzione, però, che avremmo potuto fare bene invece nell’Under 19, intento questo riuscito visto che siamo riusciti a conquistare il titolo regionale battendo il Bocale. Mi sento di ringraziare tutti quelli che ci hanno consentito di arrivare a questo successo, perchè oltre ai calciatori c’è anche il grande supporto e sostegno dei vari Bagalà, Antonio Bruno, Nicola Cutrì, Pino Ficara, Angelo Giordano, con in testa i copresidenti Polimeni e Simona Romeo. Adesso ci prepariamo alla fase nazionale”.