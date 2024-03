Reggio, il racconto di una paziente: "Non volevo combattere il cancro, al Gom ho trovato i miei angeli"

“Sanità reggina disastrata”, così pochi giorni fa il programma di Rai 3 ‘Presa diretta’ si è occupato di uno dei settori più difficili e ricco di problemi non solo di Reggio ma di tutta la Calabria.

Ci sono però anche storie di buona sanità, che è bello raccontare per dimostrare che esistono anche reparti eccellenti, gestiti da donne e uomini che tutti i giorni si impegnano con una determinazione che è doveroso evidenziare.

Qualche giorno fa abbiamo raccontato la storia di Mario Attiná, che si è congratulato con il reparto ematologia dell’ospedale di Reggio per le cure, l’attenzione e l’affetto con cui viene trattato ogni singolo paziente.

Un’altra storia a lieto fine, e ricca anche di valori umani, è quella di Elisabeta. Di qualche anno fa il problema di salute sofferto e fortunatamente superato.

“Devo dire un grazie immenso ai Medici, infermieri, OSS e personale tutto del reparto di oncologia di Gom di Reggio Calabria. Le mie parole non saranno mai sufficienti, per ringraziarvi di tutto quello che avete fatto per me nei giorni di degenza.

In questo fiume tumultuoso di eventi che sono stata travolta, siete stati lo scoglio a cui aggrapparsi per non soccombere. E credetemi, non sono solo paroloni per fare bella figura”, racconta Elisabeta emozionata.