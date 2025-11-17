Reggio, Pazzano scioglie la riserva: sarà il candidato sindaco con ‘La Strada’
Il fondatore de La Strada punta a rappresentare una proposta civica e progressista, in continuità con l'impegno portato avanti in questi anni
17 Novembre 2025 - 11:11 | di Redazione
Arriva l’ufficialità: Saverio Pazzano sarà il candidato sindaco del gruppo La Strada alle prossime elezioni comunali di Reggio Calabria. Una scelta attesa, dopo i segnali arrivati nelle settimane scorse, che ora diventa definitiva.
La candidatura nel campo del centro-sinistra
La corsa di Pazzano si inserisce nell’area del centro-sinistra, aggiungendosi al mosaico di nomi già emersi tra conferme e indiscrezioni. Il fondatore de La Strada punta a rappresentare una proposta civica e progressista, in continuità con l’impegno portato avanti in questi anni.
Gli altri nomi in campo
Ad oggi, tra ufficialità e rumors, oltre alla disponibilità di Francesco Cannizzaro per il centrodestra, il quadro dei candidati a sindaco vede Eduardo Lamberti Castronuovo, Anna Nucera e Massimo Canale con il suo nuovo movimento Onda Orange.
Una campagna che entra nel vivo
L’annuncio di La Strada segna un passaggio politico rilevante. Le prossime settimane diranno in che modo i diversi candidati costruiranno programmi, alleanze e percorso verso il voto.