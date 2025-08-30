PD Calabria: “Occhiuto usa soldi pubblici per fare propaganda”

“Occhiuto sta utilizzando le tasse dei calabresi per pagare la propria propaganda elettorale!”. Non usa mezzi termini il Partito Democratico della Calabria per commentare il sondaggio – rilanciato oggi dal quotidiano, di destra, Libero – somministrato addirittura prima che la candidatura di Tridico fosse ufficializzata dalla coalizione progressista e che vedrebbe lo stesso in svantaggio rispetto al dimissionario Occhiuto.

I dubbi sulla credibilità del sondaggio

“La credibilità del sondaggio – di cui non si conosce nei dettagli il quesito posto al campione intervistato – è svuotata dalla circostanza che, stando al Bollettino ufficiale della Regione Calabria, è stato somministrato da una società a cui, proprio sotto la legislatura Occhiuto, è stato destinato un affidamento diretto per quasi 55mila euro, dall’oggetto eloquente: ‘Affidamento servizio di sondaggi su temi di interesse dell’Amministrazione’.

Insomma, siamo alle solite! I calabresi pagano, la società privata incassa, Occhiuto capitalizza”.

Le critiche all’operato di Occhiuto

Il presidente dimissionario persevera nel vizietto della narrazione fittizia, piegata al suo personale consenso politico e lontana dalla realtà dei fatti. Il tutto mentre:

la sanità regionale fallisce ,

, la Calabria Film Commission finisce sotto accusa per spese pazze,

finisce sotto accusa per spese pazze, i territori si spopolano,

aumenta la migrazione sanitaria.

Le priorità secondo il centrosinistra

“I calabresi hanno bisogno di ospedali, lavoro e servizi, non di numeri ad uso e consumo della propaganda di Occhiuto.

Il centrosinistra alla guida della Regione Calabria chiuderà i rubinetti all’uso privatistico delle risorse pubbliche, ristabilendo equità sociale e buona amministrazione”.