PD Calabria: “Occhiuto usa soldi pubblici per fare propaganda”
Sanità in crisi e polemica sui sondaggi: il PD Calabria attacca Occhiuto per uso privatistico delle risorse pubbliche
30 Agosto 2025 - 17:43 | Comunicato Stampa
“Occhiuto sta utilizzando le tasse dei calabresi per pagare la propria propaganda elettorale!”. Non usa mezzi termini il Partito Democratico della Calabria per commentare il sondaggio – rilanciato oggi dal quotidiano, di destra, Libero – somministrato addirittura prima che la candidatura di Tridico fosse ufficializzata dalla coalizione progressista e che vedrebbe lo stesso in svantaggio rispetto al dimissionario Occhiuto.
I dubbi sulla credibilità del sondaggio
“La credibilità del sondaggio – di cui non si conosce nei dettagli il quesito posto al campione intervistato – è svuotata dalla circostanza che, stando al Bollettino ufficiale della Regione Calabria, è stato somministrato da una società a cui, proprio sotto la legislatura Occhiuto, è stato destinato un affidamento diretto per quasi 55mila euro, dall’oggetto eloquente: ‘Affidamento servizio di sondaggi su temi di interesse dell’Amministrazione’.
Insomma, siamo alle solite! I calabresi pagano, la società privata incassa, Occhiuto capitalizza”.
Le critiche all’operato di Occhiuto
Il presidente dimissionario persevera nel vizietto della narrazione fittizia, piegata al suo personale consenso politico e lontana dalla realtà dei fatti. Il tutto mentre:
- la sanità regionale fallisce,
- la Calabria Film Commission finisce sotto accusa per spese pazze,
- i territori si spopolano,
- aumenta la migrazione sanitaria.
Le priorità secondo il centrosinistra
“I calabresi hanno bisogno di ospedali, lavoro e servizi, non di numeri ad uso e consumo della propaganda di Occhiuto.
Il centrosinistra alla guida della Regione Calabria chiuderà i rubinetti all’uso privatistico delle risorse pubbliche, ristabilendo equità sociale e buona amministrazione”.