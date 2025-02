Finanziamenti Sacal, il Pd: ‘Proposta di legge ritirata. La Regione non è un bancomat’

Il gruppo del Partito Democratico del Consiglio Regionale della Calabria esprime una forte preoccupazione per l’ennesimo tentativo di destinare risorse pubbliche alla Sacal senza una valutazione adeguata delle necessità e degli obiettivi.

“Quanto avvenuto oggi in I Commissione – scrivono i consiglieri regionali del Pd – dove si è cercato di destinare oltre 34 milioni di euro alla società aeroportuale regionale, senza una chiara identificazione delle fonti di copertura e senza un’adeguata analisi dei costi-benefici, è solo l’ultimo esempio di un atteggiamento irresponsabile da parte dell’attuale governo regionale. Tale proposta, che per di più era stata presentata come a ‘invarianza finanziaria’, è stata fortunatamente ritirata, ma non possiamo esimerci dal sottolineare la pericolosità di certe iniziative, che rischiano di danneggiare ulteriormente il già fragile tessuto economico e infrastrutturale della Calabria”.

“E’ da due anni che denunciamo una gestione scriteriata da parte del governo regionale che, invece di stimolare investimenti e sviluppo, agisce in maniera incomprensibile e non trasparente. Del resto, era stata la stessa Corte dei Conti, in una delle sue ultime relazioni, a evidenziare gravi criticità legate alla gestione della Sacal. In particolare, i magistrati contabili avevano messo in discussione i criteri utilizzati per quantificare le spese per il consolidamento delle rotte aeree degli aeroporti calabresi, sollevando dubbi sulla copertura finanziaria e sull’efficacia degli investimenti. Né si ha notizia alcuna su un eventuale miglioramento dei conti di Sacal per l’effetto dell’aumento del traffico aereo che, per sua parte, è già costato alle casse regionali”.