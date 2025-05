Il Pd di Reggio apre un nuovo circolo a Catona. Bonforte: ‘Si consolida la presenza sul territorio’

Il Pd di Reggio Calabria è lieto di annunciare l’inaugurazione del suo nuovo circolo che si terrà sabato 10 maggio alle ore 10:00, in Piazza Matteotti, a Catona. Un evento che segna l’apertura di uno spazio fisico dove cittadini, militanti e simpatizzanti potranno incontrarsi, discutere e partecipare attivamente alla vita politica del territorio.

Gli ospiti e i relatori dell’inaugurazione

Alla cerimonia saranno presenti il senatore e segretario regionale del Pd Nicola Irto, il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, il presidente del Consiglio comunale Enzo Marra, e numerosi dirigenti locali del Pd, tra cui il segretario dei dem di Catona Antonio Costantino.

Un punto di riferimento per i cittadini di Catona

La segretaria cittadina del Pd, Valeria Bonforte, ha sottolineato l’importanza di questa nuova struttura come punto di riferimento per i cittadini che desiderano essere parte integrante della vita politica e partecipare alla costruzione del futuro della città.

“Creare una struttura locale del partito è un passo fondamentale per consolidare la nostra presenza sul territorio e offrire ai cittadini un luogo di ascolto e di confronto. Vogliamo che questo circolo diventi un punto di riferimento per tutti coloro che credono nella politica come strumento di cambiamento e sviluppo per il nostro territorio. Sarà anche un luogo dove poter conoscere e approfondire le proposte del Pd, partecipare a dibattiti e attività politiche, e contribuire alla diffusione del nostro programma,” ha dichiarato Valeria Bonforte.

Un incontro per i giovani e la rigenerazione del partito

L’inaugurazione rappresenta anche un’opportunità per coinvolgere i giovani, che potranno partecipare a progetti e attività di formazione politica, preparandosi a costruire insieme un futuro migliore per Catona e per l’intera Calabria.

In linea con i prossimi appuntamenti congressuali del Pd, l’inaugurazione di nuovi luoghi di confronto e dibattito, come il circolo di Catona, si inserisce nel percorso di rigenerazione e rilancio del partito avviato a livello regionale. “Il nostro impegno a Catona è un segno tangibile della volontà di costruire una presenza sempre più forte e radicata sul territorio, lavorando insieme per la crescita di un Pd aperto, inclusivo e capace di rispondere alle sfide del futuro”, ha concluso Valeria Bonforte.

Valeria Bonforte

Segretaria Cittadina del Pd