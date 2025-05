Referendum 8 e 9 giugno, il Pd di Reggio scende in piazza

"Saremo in piazza per ribadire che il lavoro, la dignità delle persone e i diritti devono tornare al centro della vita politica" la nota della segretaria cittadina Bonforte

Il Partito Democratico di Reggio Calabria scende in piazza per sostenere con forza la mobilitazione referendaria dell’8 e 9 giugno 2025. Domani, giovedì 29 maggio, dalle ore 18:00 alle ore 20:00. Saremo in Piazza Camagna per incontrare cittadini e cittadine, informare, ascoltare, discutere e costruire insieme una visione di Paese più equa e solidale.

I cinque quesiti referendari: 5 volte SÌ

Cinque quesiti referendari per dire 5 volte SÌ: sì alla sicurezza sul lavoro, sì alla fine della precarietà, sì alla giustizia contro i licenziamenti illegittimi, sì a un risarcimento equo per chi perde il lavoro, sì alla cittadinanza italiana in tempi più giusti.

“Domani – dichiara Valeria Bonforte, segretaria cittadina del Pd di Reggio Calabria – saremo in piazza per ribadire che il lavoro, la dignità delle persone e i diritti devono tornare al centro della vita politica. Invitiamo tutte e tutti a partecipare alla mobilitazione e, soprattutto, a recarsi alle urne l’8 e 9 giugno per cambiare davvero il Paese. È il momento di alzare la voce e di votare con convinzione per un’Italia più

giusta e più forte”.

La partecipazione è aperta a tutte le realtà democratiche, sociali e civiche che vogliono unirsi a questa battaglia di civiltà.