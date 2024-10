Pedullà: “Reggina pronta a pagare clausola, ma Tait dice no”

Sfuma un obiettivo di mercato per la Reggina. Il club amaranto era pronto a pagare la clausola rescissoria

Sfuma un obiettivo a destra per la Reggina. Secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà, il club amaranto era pronto a pagare la clausola di 100 mila euro per Fabian Tait, terzino destro classe 1993, in scadenza di contratto con il Sudtirol.

“Dopo una profonda riflessione, è stato Tait a dire no, preferisce restare al Sudtirol, gli hanno promesso un futuro anche quando smetterà di giocare”, scrive il giornalista di Sportitalia.