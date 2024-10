Pedullà Calzature festeggia 106 anni. Eccellenza reggina che guarda al futuro

106 anni…e non sentirli. Pedullà Calzature guarda al futuro con rinnovato entusiasmo e la profonda determinazione di voler proseguire sulla strada della qualità. Per i 106 anni di storia l’ultracentenaria azienda reggina si è regalata, e ha regalato a tutti i propri clienti, un simpatico spot che vede il comico Gennaro Calabrese vestire i panni di Alessandro Borghese.

Regia dello spot di Mario Vitolo, riprese e montaggio curate da CityNow. Pedullà Calzature protagonista anche sugli schermi di Rtv, grazie ad un omaggio del dottor Lamberti Castronuovo. Mercoledi 20 marzo alle 13.50, sugli schermi di Rtv, andrà in onda il servizio dedicato ai festeggiamenti per i 106 anni di Pedullà Calzature.

LEGGI ANCHE

L’ultracentenaria azienda reggina, nel 2018 era stata premiata grazie alla rinomata abilità e professionalità nel promuovere la qualità Made in Italy, non solo in Italia ma anche all’estero. Pedullà Calzature si contraddistingue in modo particolare per la comodità e qualità delle calzature da sposa, da ballo e per tutte le cerimonie.

Un 2019 ricco di soddisfazioni per l’azienda reggina. Presente all’ultima edizione dei Micam Award, il salone internazionale delle calzature, in scena a Fiera Milano (Rho), Pedullà Calzature ha avuto modo di incontrare il vice premier e ministro dello sviluppo economico e ministro del lavoro e delle politiche sociali Luigi Di Maio.

L’azienda reggina inoltre, poche settimane fa ospite della trasmissione di Rai1 ‘Soliti Ignoti’, si è guadagnata uno spazio all’interno del Tg1, nell’edizione seguitissima delle 13.

Nel giorno della Festa del papà, è doveroso ricordare in modo particolare il lavoro meticoloso e fatto di passione portato avanti da più di mezzo secolo da Ugo Pedullà.

In passato, l’imprenditore reggino ha avuto l’onore di essere designato direttamente dal Presidente della Repubblica Cavaliere del Lavoro, prestigioso riconoscimento che è testimonianza concreta della bontà del lavoro svolto per decenni.

LEGGI ANCHE

Pedullà Calzature ringrazia tutti i partner che hanno partecipato alla realizzazione dello spot. Bar MaryKate, Contract&Design di Maria Chiara Bruno, Ristorante Bleu de Toi, Villa Paladino.

GUARDA L’ULTIMO SPOT DI PEDULLA’ CALZATURE CON GENNARO CALABRESE

[custom_video numerazione=”1″ /]