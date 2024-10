Pelle secca e screpolata? Italo svela 5 punti per una corretta beauty routine

Anche sulle vostre mani l’inverno si fa sentire?

Purtroppo il freddo, lo smog, gli sbalzi termici e lo stress a cui è sottoposta la nostra pelle in questo periodo dell’anno, è visibile soprattutto nelle parti del corpo maggiormente esposte, come il viso e le mani. Inoltre, poiché lo strato adiposo sulle mani è inferiore rispetto ad altre parti del corpo, se viene alterato non riesce a conservare correttamente l’idratazione cutanea, favorendo la perdita di elasticità.

Il risultato?

Pelle secca, screpolata, cuticole ispessite e la tendenza a nascondere le nostre mani perché non ci fanno sentire completamente a nostro agio.

Niente paura, però, perché con Alina, consulente di bellezza di Italo, abbiamo stilato i 5 punti per una corretta beauty routine, che può garantirci mani lisce e vellutate fino alla fine dell’inverno.

Innanzitutto la detersione è importante, ma senza trasformarla in un’ossessione: troppi lavaggi, infatti, possono seccare la pelle. Inoltre è preferibile scegliere un detergente senza sapone e che rispetto il pH della cute, così da agire in maniera il più possibile delicata. Dopo la detersione è necessario applicare una crema idratante, specie sul dorso della mano, dove la pelle è più ruvida e particolarmente fragile, da ripetere mattina e sera, ma anche dopo ogni lavaggio, con un leggero massaggio. Concedersi un’esfoliazione almeno una volta alla settimana, usando prodotti specifici (che consigliamo) oppure creando a casa composti con zucchero e olio di mandorle o olio di lino, per esempio, da massaggiare delicatamente sul dorso e sul palmo della mano, procedendo poi con l’abituale routine. Bisogna sempre ricordare di proteggere le nostre mani dal sole anche in inverno, per evitare la comparsa di macchie sulla pelle, ma soprattutto se si prevede di fare una gita ad alta quota. Infine non bisogna trascurare le unghie. Quindi, per mantenere una manicure perfetta, è necessario usare abitualmente un olio specifico per cuticole, in modo da renderle morbide, per non rischiarare che si secchino e si induriscano, formando dolorose e antiestetiche ferite e possibili infezioni. Anche l’applicazione di un olio specifico per le unghie può essere d’aiuto, specie se usato prima di andare a letto, perché aiuterà, tra l’altro, a sentirsi più rilassate.