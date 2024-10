Emendamento per la rinascita di Pentedattilo, Romeo: “Splendida azione politica di Cannizzaro”

Domenico Romeo, consigliere metropolitano di Forza Italia, esprime soddisfazione per l’emendamento in favore del borgo di Pentedattilo.

“L’On. Francesco Cannizzaro con una splendida azione politica, frutto dell’ascolto delle amministrazioni locali, delle associazioni e del territorio aveva inserito ed era riuscito a far approvare nella Legge di Bilancio dello Stato per l’anno 2023 un emendamento di ben 2 milioni di euro per la riqualificazione del Borgo di Pentedattilo.

E partecipare, questo fine settimana, ospiti del Sindaco di Melito Porto Salvo, all’evento di presentazione del conseguente studio di fattibilità “Pentedattilo tra percorsi e riflessioni” in una sala gremita di Cittadini, Associazioni, Politici ed Amministratori dell’ Area Grecanica e dell’Area dello Stretto, ha restituito forte la sensazione di quanto ancora oggi ci sia voglia di interessarsi dei nostri territori e ci sia la capacità di comprendere quando ci si trova ad assistere a grandi occasioni di rilancio di un Borgo che, per le potenzialità, per il fascino, per la qualità del progetto presentato, non è una risorsa solo dell’Area Grecanica ma dell’intera Area Metropolitana e della Regione Calabria.

Pentedattilo potrà beneficiare, infatti, nel prossimo futuro, dei flussi del nuovo “incoming turistico” che arriverà nell’area grazie ai nuovi voli Ryanair ed attraverso questo progetto, che non è solo di infrastrutturazione del borgo, ma, di rivitalizzazione e animazione territoriale divenire, ancor più di quanto oggi non sia, una Perla dell’intera Calabria”.