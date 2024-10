“La rinascita di Pentedattilo”, il sindaco di Melito Orlando: “Giornata storica”

“Sono estremamente soddisfatto per questo risultato ottenuto. Per Melito e per l’intera area grecanica questa è una giornata storica, che ci consente di dare ancora maggiore lustro ad uno dei borghi più suggestivi ed incantevoli della nostra Regione.

Un finanziamento consistente che l’Amministrazione comunale e’ riuscita ad ottenere grazie all’emendamento Cannizzaro, che potrà consentire una riqualificazione complessiva del borgo, che merita di divenire punto di attrazione turistica per la sua bellezza naturalistico- paesaggistica oltre che per la sua storia”.

Queste le parole del sindaco di Melito Porto Salvo, Salvatore Orlando, al termine dell’evento di presentazione del progetto dedicato alla riqualificazione di Pentedattilo.

