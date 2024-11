Reggio, Scopelliti: ‘Ho chiuso con la politica’. E sogna la Metropoli dello Stretto

Peppe Scopelliti, ex presidente della Regione Calabria ed ex sindaco di Reggio nonchè figura storica della destra calabrese, in una intervista a la ‘Gazzetta del Sud’ racconta il suo percorso politico e riflette sulla condizione attuale della città di Reggio Calabria. Scopelliti discute il suo distacco dalla politica, il ruolo della città nello scenario mediterraneo e le visioni per un futuro che auspica venga realizzato con determinazione.

Alla domanda sulla possibilità di un ritorno alla politica, Scopelliti risponde:

“Non mi occupo più di politica. Ho chiuso nello stesso istante in cui ho rassegnato le dimissioni, non appena appresi della mia condanna in primo grado: ero stato delegittimato e se non mi fossi dimesso avrei tradito il senso dell’Istituzione che mi aveva accompagnato fino a quel momento. La politica mi ha affascinato fin da bambino, quando sentii per la prima volta Giorgio Almirante, il leader della Destra… Oggi registriamo una crescente perdita di fiducia della gente rispetto alla classe dirigente, ma io non perdo la fiducia nella sana Politica, l’unica che possa portare il vento della libertà sulla fronte e sulla dignità del Popolo reggino, calabrese e del Meridione. Anche se io non sarò il protagonista, attendo ugualmente di poter sentire quel vento sulla faccia. I partiti, purtroppo, intesi come il luogo del confronto e delle idee non esistono più. Era lì che nascevano le migliori visioni per anticipare le istanze della società. Ma oggi la politica non si fa nei circoli o nelle sezioni dei partiti, bensì sui social; il consenso non si conquista più nelle piazze, tra la gente, nei quartieri, ma si crede di poterlo misurare con i like. E intanto aumenta sempre più la distanza e l’aderenza con la realtà, cresce la sfiducia nelle istituzioni, e il dibattito, quando esiste, avviene attraverso una tastiera”.