Radicamenti 2018 chiude con il concerto sulla vetta di Monte Cocuzzo. Il festival voluto dall’amministrazione comunale di Mendicino, guidata dal primo cittadino Antonio Palermo, e dal direttore artistico Checco Pallone raggiunge la sua vetta, in tutti i sensi, nella giornata di domenica 15 settembre quando, a partire dalle 15, ci sarà l’esibizione di Peppe Servillo & Solis String su Monte Cocuzzo in quello che è diventato il grande happening di Radicamenti.

La giornata a Monte Cocuzzo si apre alle 10 quando è prevista un’escursione per esperti all’Anello di Monte Cocuzzo con raduno al Casellone forestale. Un’ora più tardi, alle 11, ci sarà l’escursione turistica che percorrerà la Salita di Monte Cocuzzo. Anche per questa escursione è previsto il raduno al Casellone forestale.

Bus navetta e partenze da Cosenza

Per arrivare nella zona del concerto è previsto un servizio di bus navetta che, al costo di 2 euro, prevede il biglietto di andata e ritorno e una bottiglietta d’acqua. Le partenze da Cosenza sono previste alle 8, 8.30, 9, 9.30, 10 e 10.30 da piazza Riforma e dirette verso la vetta di Monte Cocuzzo con fermate sulla tratta Cosenza-Mendicino. Dalle 10 in poi (con unica fermata prevista al Casellone forestale), parte il servizio circolare dall’incontro per la strada Cosenza-Fiumefreddo Bruzio e che porta sino al Monte. È garantito, ovviamente, il servizio per i cittadini diversamente abili.

Intanto la giornata di venerdì 31 agosto è stata la giornata delle inaugurazioni. È stato mostrato al pubblico il murales realizzato dal maestro Gianluca Salomone con i ragazzi di Mendicino e i ragazzi dello Sprar; è stata scoperta la mappa artistica del centro storico realizzata da Rosanna Gerbasi della galleria d’arte Vico Condotti e si è esibita, per la prima volta in assoluto, la Calabria Orchestra voluta dal Comune di Mendicino, dal Conservatorio di Cosenza e da Calabria Sona e diretta dal direttore artistico Checco Pallone. Il pubblico in piazza Municipio ha ballato sulle note della Calabria Orchestra che ha portato sul palco quattro special guest d’eccezione: Fabio Curto, Verdiana, Nino Stellitano e Ciccio Nucera.