Per San Valentino ecco come fare il risotto alla banana

di Gianluca Putortì – Stavo cercando una ricetta originale da riproporvi per questo San Valentino alle porte e mi sono ricordato che un paio di mesi fa avevo letteralmente stupito un gruppo di amici con un fantasioso risotto a base di banana.

La banana da sempre viene considerata l’alimento afrodisiaco per eccellenza. La sua connessione con la sessualità è abbastanza evidente per la sua particolare forma, ma il rapporto con la sfera sessuale è anche a livello nutritivo. Oltre ad essere ricca di vitamina B, potassio, magnesio e numerosi minerali che danno energia, la banana contiene anche un enzima appartenente alla famiglia delle Bromeliaceae, deputato ad aumentare la libido maschile e a combattere l’impotenza. Non solo le banane sembrerebbero aiutare contro problemi di impotenza. Varie ricerche, infatti, portate avanti in Irlanda e pubblicate sull’International Journal of Cancer, hanno dimostrato come un costante consumo di banane può essere rapportato a una riduzione dell’incidenza del cancro alle reni. Il frutto della banana, infatti, contenendo quantità elevate di potassio è uno degli alimenti che possono aiutare ad allontanare il rischio di tumore renale.

Gli ingredienti per questa ricetta sono: 1 scalogno, olio q.b., 1 banana (possibilmente matura), 200 gr di riso (Roma o Carnaroli), 1 bicchiere di vino bianco, brodo vegetale q.b., pepe nero, burro e parmigiano, pepe rosa in grani.

Ma andiamo per ordine, innanzitutto bisogna affettare lo scalogno molto finemente e farlo rosolare nell’olio fino a completo imbiondimento in una padella per risotti (va bene anche un tegame classico), dopodiché schiaccio la banana matura con una forchetta e la riduco a una poltiglia; contemporaneamente metto a bollire 700 cl di acqua con un dado per brodo.

Metto a tostare il riso assieme allo scalogno e lo sfumo con il vino bianco. Lascio evaporare e aggiungo un po’ più della metà della poltiglia di banana precedentemente preparata. Man mano che il riso cuoce lo allungo con il brodo che avevo precedentemente preparato. Quando il riso è quasi pronto aggiungo la restante banana schiacciata e mescolo adeguatamente il risotto, infine spengo il fuoco.

Aggiungo il burro e il parmigiano e manteco fino ad ottenere un risotto cremoso. Cospargo il tutto con una piccola manciata di grani di pepe rosa ed il mio risotto alla banana è pronto per essere mangiato.

Buon appetito e Buon San Valentino.

Vi aspetto martedì con “I Tipici” – piatti della tradizione calabrese.