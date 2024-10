Perchè Reggio Calabria è in testa al bollettino della Regione

Sempre più alto il numero delle persone positive al Coronavirus. In testa per numero di contagi su territorio regionale Reggio Calabria.

Reggio Calabria registra sempre più positivi

I numeri parlano chiaro. I dati del bollettino del 24 gennaio diramati dalla Regione Calabria registrano 2014 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, 5 decessi e 141 guariti.

I casi confermati oggi sono così suddivisi:

• Cosenza 39;

• Catanzaro 33;

• Crotone 9;

• Vibo Valentia 4;

• Reggio Calabria 126.

Reggio Calabria perciò, risulta al momento essere la città più colpita. Non è un caso isolato, ma quasi una specie di triste “abitudine”.

Questo dato però non deve far scattare nessun allarmismo particolare.

Il primo dato da tener conto innanzitutto è il numero di abitanti. In secondo luogo è importante sottolineare che a Reggio Calabria il numero di persone sottoposte a screening è nettamente superiore, pertanto, essendoci un concetto di maggior prevenzione vengono fuori più positivi, particolarmente spesso fra gli asintomatici.

“Importante azione di prevenzione e controllo”

A spiegarci ancora meglio il perché e certe discrepanze è stato il dottor Giuffrida Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASP di Reggio Calabria ospite di una diretta a CityNow.

“Il bollettino dei contagiati è sempre più alto a Reggio, perché la nostra città fa sempre più tamponi. Si consideri che una provincia più grande, come quella di Cosenza, che ha circa il 50% di abitanti in più rispetto a Reggio fa un terzo dei tamponi rispetto a noi, quindi questo significa che la nostra ricerca dei soggetti positivi è estremamente più importante rispetto a quello fanno le altre provincie”.

Il calcolo che porta la città dello Stretto in cima alla classifica è quindi abbastanza semplice, secondo quanto affermato dal Dirigente dell’ASP:

“Troviamo più positivi perché facciamo il triplo dei tamponi di qualsiasi altra provincia della Regione Calabria e quindi sembrerebbe che qui l’incidenza del covid-19 sia più alta. Invece, probabilmente è uguale a tutta quella delle altre province. L’unica differenza è che individuando i positivi, siamo in condizione di metterli in quarantena e di individuare i contagiati e quindi di isolare i casi. Nelle altre province, probabilmente i positivi non vengono controllati e continuano a circolare. Quasi certamente anche gli asintomatici continuano a circolare e senza screening non si saprà mai nulla”.

Leggi anche

Il tasso di mortalità

Secondo il dott. Giuffrida, un dato interessante è il tasso di mortalità a Reggio Calabria, percentualmente più basso nonostante il numero di casi.

“Questo significa che GOM e ASP hanno fatto un buon lavoro perché sono riusciti ad evitare che decine di casi finissero in ospedale, quindi vengono trattati nel reparto di malattie infettive e rianimazione. Successivamente anche la professionalità degli operatori sanitari”.