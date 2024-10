Perché dovresti considerare di utilizzare un hard disk esterno per il backup

O meglio: perché è un’assoluta follia non utilizzare l’hard disk esterno per il backup dei dati. Già, perché il backup del computer, che andrebbe effettuato con una certa frequenza – almeno una volta al mese – è un’operazione tanto importante quanto trascurata. Diciamo la verità: un’operazione di cui ci ricordiamo l’importanza, e che rimpiangiamo di non aver fatto, solo quando ci troviamo davanti a un danno irreparabile. O riparabile, ma pagando una cospicua somma a un tecnico esperto.

Certo, sono numerosi i modi in cui possiamo fare un backup, ma un hard disk esterno è decisamente la scelta migliore. In questo articolo vi spiegheremo il motivo per cui l’hard disk esterno batte di lunghezza tutti gli altri strumenti, e rende più agevoli un gran numero di operazioni, facendo correre altresì molti meno rischi di perdita o rotture rispetto a ogni altro supporto. In poche parole, perché dovresti considerare di acquistare un hard disk esterno per fare il backup dei tuoi dati. Se hai già deciso di acquistarne uno, e stai valutando il modello migliore per le tue esigenze, visita LaTOP10.it.

Non solo backup: una dose di memoria in più che non guasta mai

Le persone che viaggiano spesso per lavoro, e magari svolgono professioni che implicano il girare un gran numero di foto e video, sanno perfettamente due cose. In primo luogo, che una volta trovato il computer perfetto, leggero ma solido, comodo da trasportare e che entra perfettamente nello zaino, separarsene diventa impossibile. Anche quando la memoria è ormai esaurita. Anche quando il sistema operativo è talmente vecchio che funziona a rotelle, e si sente il cigolio.

Acquistare il miglior hard disk esterno consente di stoccare tutti i dati che non sono immediatamente necessari, dai vecchi articoli ai fogli excel, ma soprattutto foto e video che occupano moltissimo spazio. In questo modo, il computer andrà incontro all’inevitabile usura in modo molto più lento, e quindi si manterrà molto più a lungo in condizioni ottimali.

Aggiornamenti software? No problem!

Sempre in tema di mantenimento del computer nelle sue condizioni ottimali, può capitare che il momento di aggiornare il sistema operativo non sia più rimandabile. È successo, ad esempio, con l’arrivo di Windows 10, che ha procurato non pochi grattacapi agli utenti, e ne procura ancora. Avere la possibilità di disporre di un hard disk esterno in cui fare un backup prima di procedere all’aggiornamento, ci rende decisamente più facile la vita.Una guida ufficiale su come fare il backup e il ripristino dei dati per Windows 10 è stata pubblicata anche da Microsoft.

Cambiare il sistema operativo con la consapevolezza che, se qualcosa dovesse andare storto, nulla sarebbe perduto, ci fa affrontare l’intero processo con un animo molto più leggero. Per non parlare del fatto che, se qualcosa dovesse effettivamente andare storto, si avrebbe in ogni caso la possibilità di reinserire i dati e il vecchio sistema operativo, o di spostare tutto su un altro computer in meno di un’ora.

Perché un hard disk esterno e non un altro supporto

Molti preferiscono eseguire il backup dei dati e del sistema operativo su un supporto diverso dall’hard disk esterno. Si scelgono, tendenzialmente, i cd rom, o in alcuni casi le chiavette usb. Le ragioni sono molteplici: sono oggetti che abbiamo quasi sempre già in casa, sono estremamente economici, e non ingombrano. Insomma, sembrano perfetti. Perché allora un hard disk esterno?Beh, perché in realtà perfetti non sono. CD Rom e chiavette usb sono, certo, molto economici e facili da mettere in ordine. Non ingombrano spazio, pesano pochissimo, sono comodi da trasportare. Peccato che a tutti questi vantaggi corrisponda anche un, solo, grande svantaggio: sono prodotti estremamente delicati. Rompere una chiavetta e rigare un CD Rom è decisamente facile.

Al contrario, gli hard disk esterni sono davvero robusti e resistenti. Inoltre, sia il prezzo che le dimensioni, negli ultimi tempi, si sono davvero ridotti, e oggi acquistare un hard disk esterno non è più la scelta quasi radicale che era un tempo. Insomma, l’acquisto di un buon hard disk esterno è un investimento decisamente intelligente per essere sicuri che i propri dati non vadano perduti, e siano facilmente recuperabili in ogni momento. Ma anche, come abbiamo visto, per estendere la memoria del computer conservando tutti i files di cui abbiamo bisogno.