Castorina prossimo al rientro in consiglio comunale, Perna: ‘Vicenda ancora non chiara’

"La crisi della democrazia è un problema serissimo e vale per tutta l'Italia", le parole dell'ex vice sindaco

‘Diario, 385 giorni a Palazzo San Giorgio’ è il titolo del libro del prof. Tonino Perna. L’ex vice sindaco, ospite di ‘Live Break’ (CLICCA QUI per rivedere la puntata) ha affrontato diversi argomenti, tutti inseriti all’interno del libro appena pubblicato. I (difficilissimi) rapporti con Falcomatà, le principali problematiche sofferte dall’amministrazione comunale, l’immobilismo che consegna una Reggio Calabria sofferente.

L’argomento del giorno però, giovedi 16 giugno, era la fine della misura cautelare per l’ex capogruppo del Pd Antonino Castorina. Perna dedica qualche pagina all’argomento dei brogli elettorali all’interno del libro (“riguarda un centinaio di voti, non avrebbe spostato l’esito ma rimane una vicenda oscura”) e sul prossimo rientro di Castorina in consiglio comunale, afferma.

“La cosa che mi dispiace, per Castorina ma vale per chiunque, è che credo ci debba essere una sensibilità maggiore da parte dei magistrati. Sicuramente saranno oberati di impegni, ma ci sono casi che devono avere la priorità, perchè riguardano una intera comunità. E’ passato più di un anno dall’avvio delle indagini, ancora non si è capito bene cosa è accaduto. Castorina è pronto a tornare, ma in che veste torna? Se hanno sbagliato a indagarlo, chi paga per lo sbaglio ? Se invece dovessero essere confermate le accuse, sarebbe ancora più strano. La crisi della democrazia è un problema serissimo e vale per tutta l’Italia. Il mondo corre, la tecnologia si aggiorna, la democrazia invece è rimasta indietro a 50 anni fa”, le parole di Perna ai microfoni di CityNow.