Perugia: Lisi avvisa la Reggina sul clima che troverà sabato al ‘Curi’

Un tentativo di rimonta dopo un girone di andata vissuto tra alti e bassi, ma da qualche settimana, causa pure le numerose assenze, il Perugia non riesce più a dare la sterzata che serve per venire fuori in maniera definitiva dalla parte bassa della classifica. Dopo la sconfitta subìta sul campo del Sudtirol, l’esterno Lisi promette battaglia già a apartire dalla prossima gara interna contro la Reggina:

“La salvezza passa dal Curi”

“Siamo amareggiati per questa sconfitta ma dobbiamo continuare a lavorare in silenzio per cercare di portare a casa questa salvezza con le unghie e con i denti. Le continue assenze è ovvio che pesano ma se da una parte siamo preoccupati per questo dall’altra sappiamo che chi gioca dà il massimo per la squadra. Questa salvezza passerà soprattutto attraverso le gare in casa, al Curi dobbiamo cercare di fare il massimo dei punti, a partire da sabato”.