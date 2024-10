Perugia-Reggina: i possibili cambi di Castori per il match contro gli amaranto

Il Perugia, reduce dai quattro punti conquistati nelle ultime due gare, l’ultimo in casa contro la capolista Frosinone, si prepara per il match di recupero con la Reggina. Gli umbri sperano di batterla per uscire momentaneamente dalla zona play out, ma troveranno di fronte una squadra che in occasione dell’ultima gara giocata contro il Genoa ha ritrovato finalmente lo spirito battagliero e soprattutto intende invertire in maniera definitivamente la rotta. Mister Castori, secondo quanto riferisce Il Messaggero ed.Umbria, ritrova Sgarbi che sarebbe pronto per partire dall’inizio, mentre in mediana nuovamente a disposizione dopo la squalifica c’è Bartolomei a questo punto in ballottaggio con Iannoni. Sulle corsie esterne la super conferma per il cannoniere inaspettato Casasola, poi Paz al posto di Lisi. Sulla trequarti si candida Kouan per una maglia da titolare, mentre in attacco è staffetta tra Ekong–Di Serio e Di Carmine–Matos.