Perugia-Reggina: parte bene la prevendita nel settore ospiti. Il dato

Nonostante il momento non particolarmente esaltante, c’è voglia di seguire e sostenere la Reggina anche in trasferta. Anzi, a maggior ragione, la squadra sembra proprio avere bisogno dell’aiuto del suo pubblico per provare a venire fuori da un momento particolarmente delicato che ha frenato in maniera decisa la sua collocazione nella parte più alta della classifica. Ma, come detto, per i tifosi amaranto stare al fianco di Menez e compagni è fondamentale soprattutto adesso che c’è davvero bisogno di essere uniti, remando tutti verso la stessa direzione. Aperta la prevendita nel settore ospiti del Curi, sono poco più di 300 i biglietti venduti, un buon numero considerando che arrivano dopo un solo giorno.

Prevendita settore ospiti

Il prezzo del tagliando Settore Ospiti è di € 15,00. Non sono previste prelazioni di alcun genere o scontistiche relative a sesso o età. La vendita riservata agli ospiti chiuderà venerdì 10 marzo alle ore 19:00 e non sarà consentito l’acquisto il giorno della gara.