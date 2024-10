Perugia-Reggina: la probabili scelte del tecnico umbro Castori

La squadra di casa spera di sfruttare il fattore campo per uscire dalla griglia play out

Aggressivo ed in forma, il Perugia ha speso molto in occasione dell’ultima gara interna contro il Frosinone ed è per questo motivo che mister Castori potrebbe operare dei cambi nell’undici iniziale nel confronto con la Reggina. Il modulo è sempre il 3-5-2 con un attacco che potrebbe vedere tra i titolari la coppia Di Serio-Matos con Di Carmine pronto a subentrare in caso di necessità.

La probabile formazione del Perugia

Gori; Sgarbi, Angella, Struna; Casasola, Santoro, Iannoni, Lisi; Luperini; Di Serio, Matos. Allenatore: Castori