Perugia-Reggina: la probabile formazione amaranto. Diverse le assenze e tanti diffidati

La Reggina vuole e deve interrompere la striscia di risultati negativi. Prova ad approfittare di un turno in cui scenderà in campo per il recupero con il Perugia, formazione quest’ultima in piena zona play out, ma decisamente in forma e reduce dai quattro punti conquistati nelle ultime due gare, l’ultimo con la capolista Frosinone. Mister Inzaghi non se la potrà giocare al meglio delle proprie possibilità avendo ancora fuori Pierozzi per infortunio, Majer probabilmente non convocato, Menez arruolabile ma non tra i titolari e Fabbian non al top. Dovrebbe essere confermato il 3-5-2 così come contro il Genoa, ma con qualche interprete diverso. Attenzione ai cartellini gialli, in diffida: Canotto, Di Chiara, Crisetig, Hernani, Menez e Camporese.

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Colombi; Cionek, Terranova (Camporese), Gagliolo; Bouah, Fabbian, Crisetig, Hernani, Liotti; Rivas, Gori. All. Inzaghi