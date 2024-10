Reggina: perchè con il Perugia è importante soprattutto non perdere. La classifica

Si scende in campo sempre per vincere, almeno questo è quello che dicono tecnici e giocatori alla vigilia di ogni gara. La Reggina attraversa un periodo piuttosto lungo di enormi difficoltà e gara dopo gara cerca di venirne fuori purtroppo con scarsi risultati. In questo girone di ritorno un vero disastro con nove sconfitte subìte nelle undici partite giocate ed uno scivolone in classifica che inizia a diventare molto pericoloso e preoccupante. Dal secondo posto e addirittura sedici punti di vantaggio dalla zona play out ai sette di adesso seppur con una gara in meno. Ed in quella zona calda della classifica, ci sono le prossime due squadre che la Reggina andrà ad affrontare nel giro di cinque giorni. La prima è il Perugia, collocato a quota 34 che spera in un successo per uscire dalla griglia play out e lasciare Cosenza e Cittadella. Questo porterebbe Cionek e compagni a soli sei punti dal pericolo (Cittadella a 36). Riuscendo invece a guadagnare almeno un pari, il vantaggio aumenterebbe di un punto sul Cosenza, mentre una vittoria darebbe respiro ed una scossa significativa alla classifica ed al morale.

Leggi anche

La classifica

Frosinone 63

Genoa (-1) 59

Bari 53

Sudtirol 52

Cagliari 46

Pisa 45

Parma 44

Reggina 42

Palermo 42

Ternana 40

Como 39

Ascoli 39

Modena 39

Venezia 36

Cittadella 36

Cosenza 35

Perugia 34

Benevento 29

Spal 29

Brescia 28