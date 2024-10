Perugia-Reggina rinviata. Gazzetta dello Sport: le motivazioni e la possibile data di recupero

Seppur già dalle prime ore della giornata di ieri erano venute fuori le prime indiscrezioni, l’ufficialità è arrivata nel tardo pomeriggio: Perugia-Reggina rinviata a data da destinarsi. Su La Gazzetta dello Sport oltre a sottolineare il rinvio del match causa terremoto in Umbria, la sfida sarebbe saltata per mancate verifiche tecniche, con il possibile recupero che potrebbe essere fissato per il 25 marzo.

