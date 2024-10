Pesca tonno rosso, Molinaro (Lega): ‘Più trasparenza nei criteri di ripartizione delle quote’

Il consigliere regionale della Lega Pietro Molinaro interviene sulla campagna di Pesca del Tonno Rosso riferita all’anno 2020.

“Al Ministero si fa il gioco delle tre carte penalizzando i pescatori calabresi. Pertanto, l’assessore Gallo chieda di discuterne in Conferenza Stato-Regioni“.

Aggiunge Molinaro:R

“Il nuovo Decreto Dirigenziale del MIPAAF relativo allo scorso otto maggio incrementa la ‘Quota non Divisa’ che viene portata a 250 tonnellate, dopo la sollecitazione da me fatta il 24 aprile all’Assessore Gallo che prontamente ha inoltrato alla Ministra Bellanova. Inspiegabilmente, però -spiega Molinaro-, il Ministero elimina l’assegnazione fatta nel 2019 della quota alle imbarcazioni, storicamente e tradizionalmente, denominate ‘feluche’ di piccola pesca costiera dei pescatori calabresi e in parte siciliani. Serve più trasparenza nei criteri di ripartizione delle quote Tonno aggiuntive – conclude l’esponente della Lega-, nonché rompere il monopolio burocratico è un atto politico di equità verso i pescatori”.