Pescara, Sebastiani sbotta: ‘Sforzi delle società, poi si mandano i ragazzi in giro per il mondo…’

Un’analisi corretta quella del presidente del Pescara Sebastiani, riguardo le norme che stanno regolando il mondo del calcio, a difesa di questo maledetto covid 19 che non vuole saperne di andare via. Il massimo dirigente chiede regole più severe e maggiore attenzione agli spostamenti, dopo i tanti sacrifici che portano avanti le società:

“Servono regole anti-Covid più severe. Dobbiamo evitare l’irreparabile anche con l’ipotesi bolla. Noi siamo una delle tante società assolutamente attente al rispetto del protocollo: centro sportivo chiuso, tamponi, sierologici, diversi spogliatoi per separare il più possibile la squadra. Poi però si mandano i ragazzi in giro per il mondo e tornano con il Covid-19. Questo non va bene, bisogna capire bene quali partite evitare”.