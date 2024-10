PescAria dei Campi: “La frittura terra e mare” che bontà… puoi portarla anche a casa

"Abbiamo aperto anche la cucina per te"

“Siamo tornati” è lo slogan che accompagna in questi giorni la riapertura dell’Hostaria dei Campi. La storia del locale, la sua tradizione e la bontà del prodotti, hanno fatto si che i clienti più affezionati rispondessero subito presente ed è per questo che oltre alla possibilità di gustare la “famosa” pizza, si è deciso di mettere a disposizione anche i prelibati primi e secondi piatti.

La proposta di oggi è la “Frittura terra e mare” identificata con la PescAria dei Campi, disponibile anche gluten free.

Si ribadisce che la disposizione dei tavoli e la loro cura è nel pieno rispetto dei protocolli igienico-sanitari e del distanziamento sociale, perchè all’Hostaria dei Campi si mangia in totale sicurezza.

La tua frittura puoi scegliere di gustarla all’interno del locale, oppure comodamente a casa tua. La seconda ipotesi prevede una chiamata di prenotazione e ritiro, oppure tramite Flash Food.

Chiamaci subito allo 0965324003, oppure vieni a trovarci in via Reggio Campi

La pizza da asporto

per gustarsi l’ottima pizza da asporto con la novità rappresentata dai cartoni rivestiti in pet metallizzato che, grazie all’alto potere isolante, mantengono la pizza calda più a lungo.

Il ritiro all’interno del locale

Il locale del centro città, nonostante le difficoltà legate al periodo di emergenza, si è attrezzato per offrirvi il miglior servizio possibile, prima con il domicilio ed ora anche con l’asporto. Grazie alle nuove misure delineate dal Governo, i clienti possono tornare, con le dovute precauzioni, all’interno del locale per ritirare il proprio ordine. Nessuna fila, rispetto delle norme vigenti in fatto di igiene e distanziamento.

La consegna direttamente in auto

Ma l’Hostaria dei Campi ha fatto anche di più, per dare ai propri clienti la possibilità di non rinunciare alla buonissima pizza da asporto con ancora maggiori comodità.

Il sistema è molto semplice e prevede i seguenti passaggi: chiamando lo 0965.324003 si effettua la prenotazione della pizza. L’Hostaria dei Campi fornirà il numero dell’ordine e comunicherà l’importo. Basta una seconda telefonata appena in prossimità del locale ed un fattorino consegnerà la pizza prenotata direttamente presso la vostra auto.

Hostaria dei Campi, via Reggio Campi, 30 – Reggio Calabria. 0965.324003