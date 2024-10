Il Premier Conte: ‘In arrivo alta velocità, infrastrutture e servizi per il Sud’

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, insieme con il Ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, ha presentato, oggi 14 febbraio, il “Piano per il Sud”.

La conferenza stampa ha avuto luogo presso l’Auditorium dell’Istituto d’Istruzione Superiore “F. Severi”, a Gioia Tauro.

Quando è iniziata questa esperienza di Governo ho chiesto la fiducia in base anche ad un impegno solenne rivolto a tutti gli italiani: l’impegno di rilanciare il Sud, di abbattere le barriere che dividono il paese e di arginare lo spopolamento delle aree interne. Fermare le esportazioni delle nostre eccellenze nazionali. Oggi il Governo è qui, e non è passato tanto. Anche noi pensavamo di non riuscire a concretizzare in cosi poco tempo. Tutti i ministri hanno contribuito a questo progetto, che è da definire corale.

PROGETTO AMBIZIOSO

Oggi siamo qui a piantare le radici delle nostre idee e dei nostri progetti. E’ un progetto ambizioso, e lavoriamo in ottica decennale. E’ la prima volta che un Governo lo fa. Siamo a Gioia Tauro per far nascere le nostre idee. Vogliamo cambiare il Sud per poter cambiare l’Italia intera. Vogliamo far rumore.

PROGETTO MIRATO

L’intero programma degli investimenti da ora in poi sarà mirato. Abbiamo bisogno di insistere mese dopo mese, anno dopo anno, per vedere che le cose cambiano. Perchè Gioia Tauro? Abbiamo scelto di presentare il progetto qui perchè è un posto importante, è simbolo di opportunità. Se fossimo in un’altra realtà con questo porto in questa posizione geografica, staremmo parlando di tutt’altra cosa, e noi siamo qui per rilanciare questo.

SUD SINONIMO DI AMBIZIONE ED ECCELLENZA

Noi vogliamo che il Sud non sia più schiavo dello stereotipo di “terra di rassegnazione” o disagio o “piangersi addosso”. Non vogliamo più narrazioni tossiche. Sud è sinonimo di ambizione e deve diventare sinonimo di eccellenze. Dobbiamo consentire che le eccellenze continuino a lavorare nella nostra terra. E’ un progetto che serve a tutta l’Italia: la crescita del Sud, farebbe crescere anche il Nord.

PROGRAMMAZIONE ANAS E RFI

Oggi abbiamo aperto il cantiere dell’Italia del futuro. Siamo pronti ad asfaltare la strada del riscatto. Il rilancio del Sud non può non passare dal miglioramento delle infrastrutture. Dobbiamo assolutamente lavorare. Sono previsti 33 miliardi da investire entro il 2021. Abbiamo un programma ANAS e RFI molto corposo. Roma-Reggio Calabria dista 700km, Roma-Torino dista circa 700km. La differenza è la durata dei tragitti dei treni. Stiamo migliorando anche i servizi. Abbiamo stanziato solo per questo 3 miliardi. Stiamo lavorando per l’alta velocità anche al Sud. Non vogliamo un’Italia dalle due velocità.

800 MILIONI PER I COMUNI

Abbiamo stanziato oltre 800 milioni per i comuni delle regioni del Sud per messa in sicurezza di edifici pubblici e mobilità sostenibile. Sindaci, affrettatevi a spendere. Dobbiamo perseguire questa politica, quella che a noi piace. Che offre un lavoro di squadra in u clima operoso. Si basa sull’impegno sincero e serio.

IL MESSAGGIO AGLI STUDENTI