Piano Sud 2030, Conte in viaggio verso la Calabria: ‘Oggi apriamo il cantiere dell’Italia di domani’

E’ il Conte day per la provincia di Reggio Calabria.

Il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte torna in Calabria. Questa mattina toccherà Gioia Tauro con il Ministro Giuseppe Provenzano per presentare il “Piano per il Sud“. Appuntamento alle ore 12:00 nell’aula magna dell’istituto superiore “Francesco Severi”.

Intanto nella sua pagina FB il premier annuncia: