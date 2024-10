Piazza Garibaldi possibile ripresa degli scavi, Simone (Corso Sud): “I commercianti pretendono maggiore considerazione”

A tre anni dal ritrovamento degli scavi di piazza Garibaldi continua a non muoversi nulla a riguardo. Ci sono notizie sui fondi destinabili a fini di estendere e valorizzare gli stessi scavi. A tal proposito è intervenuto il Comitato Corso Sud nella figura del suo Presidente Luciano Simone che intervistato da CityNow ha spiegato la posizione del gruppo di oltre cento commercianti dell’area interessata:

“Se questa nuova fase prevede anche la valorizzazione della piazza ben venga la ripresa dei lavori altrimenti nel momento in cui questo scavo prevede una semplice ispezione e quindi solo nuovi disagi a noi non interessa, perché abbiamo sofferto oltremodo in tutti questi anni le negatività dovute all’indecisione operativa. Emblematico è lo scavo di fronte la stazione che a differenza degli altri non è stato tutt’ora tutelato anzi lasciato all’abbandono ed al degrado”.