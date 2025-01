Piazza del Popolo, Labate (Confcommercio): ‘Il mercato va rinnovato o ripensato’

Con la sospensione dell’attività mercatale fino al mese di giugno, Piazza del Popolo si trova al centro di un acceso dibattito. L’antico mercato cittadino, temporaneamente convertito in area parcheggio e adibito a sede di eventi di spettacolo, è al centro di diverse ipotesi di riqualificazione.

A esprimersi sulla questione è il Presidente di Confcommercio Reggio Calabria, Lorenzo Labate, che sottolinea come le soluzioni possibili siano sostanzialmente due:

«Non c’è un vasto campo di azione. Le condizioni precedenti non possono essere di certo ripristinate. Si deve operare una riqualificazione della piazza. Si può decidere di cambiarne la destinazione d’uso e quindi farne un polo che possa ospitare strutture diverse dal mercato, oppure gestirla come parcheggio o, ancora, ripristinare la sua funzione storica di mercato regolarizzando tutti gli operatori economici».

Labate suggerisce anche l’eventualità di una soluzione “ibrida”:

«Metà area potrebbe rimanere dedicata al mercato, mentre l’altra parte potrebbe essere bonificata e dotata di nuove strutture, rendendola più attrattiva. I mercati oggi fungono da attrattore turistico: in alcune grandi capitali internazionali, come ad esempio Londra, sui mercati è stato creato un vero e proprio business. L’idea del mercato non è sbagliata, ma non alle condizioni precedenti».