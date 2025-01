Commissione piazza del Popolo, (ancora) assenti Falcomatà e Lanucara. Neri: ‘Necessario consiglio aperto’

Piazza del Popolo è di nuovo al centro di polemiche. La Commissione Controllo e Garanzia riaccende i riflettori sulla delibera comunale che, fino al 30 giugno, sospende il mercato cittadino, trasformando l’area in parcheggio. Da un lato, gli ambulanti regolari si sentono “sfrattati” e denunciano il rischio di cancellare una parte importante dell’identità reggina; dall’altro, l’Amministrazione insiste sull’urgenza di ripristinare decoro e legalità. A complicare ulteriormente la situazione, l’assenza del Sindaco Giuseppe Falcomatà e dell’Assessore Marisa Lanucara alla seduta della Commissione, che ha alimentato dubbi e polemiche sulla reale volontà di dialogo da parte delle istituzioni. Il risultato? Un nuovo capitolo di tensioni che rende la sorte di Piazza del Popolo più incerta che mai.

Il presidente Ripepi ha convocato in Commissione il Sindaco Giuseppe Falcomatà e l’assessore delegato Marisa Lanucara per un confronto diretto sulla vicenda. Tuttavia, il primo cittadino ha comunicato di essere fuori sede fino a lunedì 3 febbraio. L’assessore Lanucara, invece, ha rifiutato l’invito.

“Il Sindaco ha mandato una giustificazione, assente in quanto fuorisede fino a lunedì. Lo convocheremo nuovamente martedì 4. Nella giustifica mi si chiede di concordare preventivamente la sua presenza in Commissione, ma non lo farò, perché lui ha l’obbligo statutario di presenziare.

Falcomatà non si vuole confrontare, e lo ritengo grave visto che il mercato è una tematica fondamentale per la città. Anche l’assessore Lanucara ha preferito non partecipare. A questo punto scriverò al Ministro dell’Interno: quando come opposizione abbiamo scritto al Prefetto, non abbiamo mai ricevuto risposta. A mio avviso, questa delibera è solo un pretesto per chiudere il mercato, poiché l’amministrazione non è riuscita a gestirlo adeguatamente”.