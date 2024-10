Picerno-Reggina: come vedere la partita in chiaro

Picerno-Reggina, come tutte le gare dei vari campionati italiani, si giocherà a porte chiuse. Per andare incontro alle esigenze dei tifosi, la Lega Pro ha raccolto l’invito del Ministro Spadafora ad individuare modalità per enfatizzare la valenza sociale dello sport. E così fino al 3 aprile 2020 le partite di calcio della Serie C saranno disponibili in chiaro sulla piattaforma di Eleven Sports. Lo stabilisce l’accordo firmato oggi tra il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ed Eleven Sports Italia, che dà la possibilità agli italiani di assistere gratuitamente e in diretta streaming alle partite di calcio delle 60 squadre di Serie C.

Per poter seguire le partite in programma, basterà registrarsi gratuitamente su Eleven Sports compilando il form alla pagina www.elevensports.it/registration , poi effettuare il login con mail e password scelti in fase di registrazione, collegarsi alla pagina www.elevensports.it/live e cliccare la thumb relativa alla partita che si desidera vedere.

Per informazioni: comunicazione@lega-pro.com

Per coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento prima o nel corso della stagione, la procedura rimane identica a quella di sempre.

Leggi anche