Calcio serie C – Reggina a Picerno: il programma e la classifica

Nella giornata più atipica per il calcio italiano che vedrà gli stadi tutti a porte chiuse per l’emergenza Coronavirus, questo il programma delle gare nel campionato di serie C girone C:

TRENTESIMA GIORNATA

Vibonese – Paganese 1-1

Monopoli – Casertana

Bisceglie – Catania

AZ Picerno – Reggina

Avellino – Ternana

Sicula Leonzio – Rende ore 17,30

Viterbese – Rieti ore 17,30

Teramo – V. Francavilla ore 17,30

Cavese – Potenza lunedi 17,30

Catanzaro – Bari lunedi 20,45

CLASSIFICA

Reggina 66

Bari 59

Monopoli 57

Potenza 55

Ternana 51

Catania 44

Catanzaro 42

Teramo 41

Viterbese 39

Vibonese 38

V. Francavilla 37

Cavese 37

Avellino 37

Casertana 35

Paganese 35

AZ Picerno 32

Sicula Leonzio 26

Bisceglie 20

Rende 18

Rieti 12

