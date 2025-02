Gaeta nuovo procuratore generale, Princi: ‘Orgoglio per Reggio e tutta la Calabria’

“La nomina di Pietro Gaeta a Procuratore generale della Corte di Cassazione è una grande soddisfazione per tutta la Calabria e per la città di Reggio. Calabrese, reggino, Pietro Gaeta si è distinto per le competenze professionali, le doti umane e il grande impegno che gli hanno permesso di raggiungere questo importante traguardo”.

Lo afferma in una nota Giusi Princi, eurodeputata FI – PPE, di rientro in Italia dalla missione in Turkmenistan, dove si è recata in qualità di Presidente della Delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con l’Asia Centrale.

