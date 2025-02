Gaeta nuovo procuratore generale, Falcomatà: ‘La squadra Stato avrà un ulteriore elemento di forza’

Il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà ha espresso le sue congratulazioni nei confronti del nuovo Procuratore Generale di Cassazione, Piero Gaeta “eminente giurista, già avvocato generale della Cassazione, la cui grande esperienza ed impegno sono sempre stati riconosciuti in tutti i suoi precedenti incarichi”.

“A nome della Città Metropolitana di Reggio Calabria – ha affermato ancora Falcomatà – formulo le più fervide congratulazioni e auguri di buon lavoro al nuovo procuratore generale. Calabrese illustre, nato a Reggio Calabria, Gaeta è uno dei più eminenti giuristi italiani. Ha sempre dimostrato una grande cultura, non solo sugli aspetti giuridici. La sua nomina ci inorgoglisce tutti, rafforzando in noi un sentimento di stima e vicinanza nel suo operato. Il contrasto alla criminalità, in tutte le sue forme, e all’illegalità, siamo convinti, continuerà con ancora maggiore fermezza e determinazione”.