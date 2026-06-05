Festa nazionale dei Carabinieri a Reggio, Occhiuto: ‘Riconoscimento per tutta la Regione’

“Oggi celebriamo il 212° Anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, presidio fondamentale di legalità, sicurezza e democrazia per l’intero Paese e, in modo particolare, per la nostra Calabria.

Quest’anno la ricorrenza assume una rilevanza storica per il nostro territorio: per la prima volta, infatti, la cerimonia nazionale dell’Arma si svolge a Reggio Calabria.

Un ringraziamento sincero va al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per la sua presenza e per la costante attenzione del governo nei confronti del nostro territorio, al ministro della Difesa, Guido Crosetto, al Capo di Stato maggiore della Difesa, Luciano Portolano, e al comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, Salvatore Luongo.

In questa giornata desidero esprimere la mia più profonda gratitudine, a nome personale e dell’intera Giunta regionale, a tutte le donne e gli uomini dell’Arma che, con dedizione quotidiana e spirito di sacrificio, difendono i cittadini e le nostre comunità.

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Il valore strategico sul territorio calabrese

Nella nostra regione il lavoro dei Carabinieri assume un valore ancora più strategico. La loro presenza capillare sul territorio, anche nei borghi più isolati, non rappresenta soltanto una garanzia di sicurezza, ma costituisce il simbolo concreto della vicinanza dello Stato ai cittadini.

Grazie per ciò che fate, ogni giorno, per la nostra terra”.

Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.