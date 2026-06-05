Cessione Reggina: tra i post di Rizzetta e il silenzio di Ballarino, si inserisce il sindaco Cannizzaro

Il calendario corre. È il 5 giugno e in casa Reggina non ci sono ancora certezze. C’è da programmare e organizzare quella che sarà la quarta stagione consecutiva in Serie D, un campionato che, sul piano tecnico e per il valore delle concorrenti, si preannuncia diverso rispetto all’ultimo. Proprio per questo motivo, ogni giorno che passa aumenta la preoccupazione dei tifosi. Al centro c’è sempre il possibile passaggio di proprietà, una trattativa della quale si parla ormai da settimane ma che per le firme ufficiali e la chiusura si continua a rimandare (forse oggi?).

La trattativa con Rizzetta e l’attesa dei tifosi

Il nome è quello di Matt Rizzetta. Si era ipotizzato potesse arrivare già in questa settimana, vedremo. Al momento, però, non ci sono annunci ufficiali. Una cosa, però, va riconosciuta all’imprenditore italo-americano. Rizzetta, attraverso i suoi post e alcune interviste, ha informato giornalisti e tifosi prima sull’esistenza di una trattativa e poi anche sui possibili sviluppi.

Non è dato sapere quale sarà l’esito finale, ma è evidente che confronti, approfondimenti, una proposta e la trattativa per la cessione del club ci siano stati.

Il silenzio di Ballarino

Dall’altra parte resta il silenzio di Ballarino. Il patron amaranto, al contrario di Rizzetta, ha scelto di non comunicare. Le ragioni possono essere diverse. Dalla necessità di rispettare un patto di riservatezza, al rapporto ormai complicato con una piazza che, negli ultimi anni, non ha risparmiato critiche e contestazioni. In mezzo, però, c’è una tifoseria stanca. Una tifoseria che chiede chiarezza e rispetto, che teme di arrivare ancora una volta in ritardo all’appuntamento con la nuova stagione.

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Cannizzaro e quella frase sul futuro della Reggina

Nella vicenda si è inserita anche la figura del nuovo sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro. Nel giorno della sua proclamazione, il primo cittadino ha parlato anche del futuro del club amaranto, lasciando intendere di essersene occupato sia durante la campagna elettorale sia dopo la sua elezione.

Una frase, in particolare, non è passata inosservata: “Credo che la soluzione possa essere vicina”.

Parole pesanti, perché arrivano dal nuovo sindaco e perché aprono a più scenari. Quale soluzione? Di che tipo? La risposta dovrebbe arrivare a breve, almeno questo è quello che tutti sperano. Intanto il tempo passa. E la Reggina, ancora una volta, resta sospesa tra attesa, speranza e preoccupazione.