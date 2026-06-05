Reggina: le dichiarazioni del sindaco Cannizzaro fanno riflettere. Si aprono nuovi scenari?

Nel giorno della sua proclamazione a sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro ha parlato anche del futuro della Reggina. Una risposta breve, ma dal peso politico e sportivo notevole. La domanda era inevitabile, non fosse altro che per il momento attraversato dalla società amaranto e per le tante dichiarazioni del neo sindaco in campagna elettorale. La situazione del club resta sospesa tra trattative, indiscrezioni e attesa per il possibile passaggio di proprietà. In mezzo, l’interesse manifestato dall’imprenditore italo-americano Matt Rizzetta seguito da una trattativa che sarebbe in dirittura d’arrivo, al centro del dibattito degli ultimi giorni, quindi con un accordo già trovato e un preliminare di vendita rinviato più volte, nonostante sia solo da firmare.

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Le parole del nuovo sindaco

Cannizzaro ha scelto una linea chiara. Nessun dettaglio, ma un messaggio preciso alla città e alla tifoseria. “Le novità sono quelle che leggiamo sui giornali, quelle ufficiali. Leggo di manifestazioni di imprenditori italo-americani che dichiarano di voler acquisire questa Reggina e questo da un lato fa piacere perché vuol dire che attorno a questa squadra c’è grande interesse”.

Poi il passaggio più forte. Il neo sindaco ha parlato apertamente di un clima confuso attorno alla vicenda.

“Leggo anche molta confusione, post anche un po’ bizzarri, strani. Dico ciò che ho detto in campagna elettorale e cioè che qualora fossi diventato sindaco mi sarei messo subito al lavoro per dare alla Reggina la dignità che merita. Cosa che ho già fatto nei giorni precedenti e che sto continuando a fare. Credo che la soluzione possa essere vicina”.

Parole che non sono passate inosservate, anzi. Il riferimento ai post “bizzarri” e “strani” richiamano alcune uscite social di Matt Rizzetta che hanno accompagnato gli ultimi sviluppi sulla Reggina. Il clima è quello di una piazza stanca e in attesa di certezze. Da giorni si parla della trattativa tra Ballarino e l’imprenditore italo-americano, con le firme sul preliminare di vendita che sarebbero attese in tempi ravvicinati.

Cannizzaro, però, ha lasciato intendere qualcosa di più. Quando parla di “soluzione vicina”, il neo sindaco sembra riferirsi a un percorso diverso e alternativo, quindi non legato alla trattativa oggi sul tavolo. Nel giorno del suo insediamento, ha scelto di non restare ai margini della questione Reggina. Ha rivendicato quanto detto in campagna elettorale e ha spiegato di essersi già messo al lavoro nei giorni precedenti.

Il passaggio sulla “dignità” da restituire al club amaranto è un altro segnale forte. Perché arriva in un momento delicato, con la tifoseria in attesa di capire quale sarà il futuro della squadra. Poi la frase finale, quella che pesa più di tutte: “Credo che la soluzione possa essere vicina”.

Una dichiarazione che accende nuove attese e apre inevitabilmente nuovi scenari. Adesso resta da capire quale sarà il prossimo passo e quali conseguenze potranno avere le parole del primo cittadino sul futuro immediato della società amaranto.