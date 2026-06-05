L’ex Reggina Giacchetta saluta la Cremonese. Due promozioni e due retrocessioni in 5 anni
Ha raggiunto per la seconda volta nella storia del club le semifinali di Coppa Italia
05 Giugno 2026 - 11:32 | Redazione
Si chiude dopo cinque anni l’esperienza in grigiorosso per l’ex Reggina Simone Giacchetta. Soddisfazioni e qualche delusione nel percorso per il direttore sportivo.
Il comunicato
“Dopo cinque stagioni di intensa collaborazione si interrompe il rapporto professionale tra U.S. Cremonese e il direttore sportivo Simone Giacchetta.
Sotto la sua direzione, iniziata nell’estate del 2021, la Cremonese ha subito fatto ritorno ai massimi livelli del calcio italiano conquistando la promozione diretta in Serie A (la prima dopo oltre 26 anni di assenza); promozione poi ripetuta nella stagione 2024/25 grazie alla vittoria ottenuta nella finale dei playoff.
Nel corso dello stesso quinquennio i grigiorossi hanno tagliato un altro prestigioso traguardo, raggiungendo per la seconda volta nella loro storia le semifinali di Coppa Italia nel 2022/23. Un percorso rilevante, che ha saputo valorizzare in diversi momenti il processo di crescita intrapreso dal club grigiorosso.
Proprietà e società desiderano ringraziare il direttore Giacchetta per la professionalità e la dedizione mostrate in questi anni, augurando il meglio per le prossime sfide professionali”.
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