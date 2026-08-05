Calciomercato: l’ADMO Pro Pellaro non si ferma più. Arriva un attaccante argentino

“L’ADMO Pro Pellaro 1919 è lieta di annunciare l’arrivo dell’attaccante argentino Mauro Tomas Cecreta, classe 2002, nuovo rinforzo del reparto offensivo bianconero in vista della prossima stagione.

Originario di Córdoba e di origini francesi, Cecreta è un centravanti moderno che abbina forza fisica, senso del gol e grande spirito di sacrificio. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Central Córdoba, nel corso della sua giovane carriera ha maturato importanti esperienze sia in Sud America che a livello internazionale.

Nel 2024 viene acquistato dal prestigioso Sociedad Deportivo Quito, storico club ecuadoriano vincitore di cinque campionati nazionali. Successivamente approda ai San Pedro Pirates, formazione militante nella massima serie del Belize, arricchendo ulteriormente il proprio bagaglio tecnico e umano. In Argentina ha inoltre vestito le maglie di Renato Cesarini, Atlético Rafaela, Deportivo Laferrere e Deportivo Cultural.

La scorsa estate ha scelto di affrontare la sua prima esperienza nel calcio italiano approdando al Cassano Sybaris, nel campionato di Promozione calabrese. Una stagione straordinaria la sua, conclusa con 22 reti, che gli sono valse il titolo di vice-cannoniere del campionato, confermandosi come uno degli attaccanti più prolifici dell’intera categoria.

Con il suo arrivo, l’ADMO Pro Pellaro 1919 si assicura un profilo di assoluto valore, capace di garantire qualità, esperienza internazionale e un importante contributo in fase realizzativa.

La società rivolge a Mauro Tomas Cecreta il più caloroso benvenuto nella famiglia bianconera, con l’augurio di vivere una stagione ricca di soddisfazioni personali e di squadra”.

L’incontro con il sindaco Cannizzaro

“Si è svolto nella giornata di lunedi 3 agosto un cordiale incontro istituzionale tra i vertici dell’ADMO Pro Pellaro, Filippo Cogliandro e Francesco Cuzzola, e il Sindaco Francesco Cannizzaro.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto su diversi temi riguardanti il presente e il futuro dello sport cittadino, con particolare attenzione alle esigenze delle realtà calcistiche del territorio.

Tra gli argomenti affrontati, un ruolo centrale è stato riservato alla situazione degli impianti sportivi e, nello specifico, alla questione degli stadi, tema ritenuto fondamentale per garantire alle società condizioni adeguate per programmare e svolgere al meglio la propria attività.

Il clima dell’incontro è stato improntato alla massima collaborazione e alla volontà condivisa di mantenere un dialogo costante tra istituzioni e società sportive, nella consapevolezza che lo sport rappresenta un patrimonio sociale e un importante strumento di crescita per l’intera comunità”.