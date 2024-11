Pimkorn Kwanchai “Sod”: ‘Reggio Calabria e la Reggio Bic sono la mia seconda famiglia’

Sono state queste le prime parole di Pimkorn “Sod” Kwanchai, il talentuoso playmaker thailandese, tornato a vestire la maglia amaranto della Farmacia Pellicanò Reggio Bic. Il ritorno di “Sod” è stato accolto con grande entusiasmo, sia dalla squadra che dai tifosi, che vedono in lui non solo un grande atleta, ma anche una persona fortemente legata alla città e alla squadra.

“Sono felicissimo di essere di nuovo a Reggio Calabria. L’allenatore, i compagni di squadra, tutti sono stati fantastici e mi hanno accolto come se non me ne fossi mai andato. È come tornare in famiglia. La Reggio Bic e la città di Reggio Calabria rappresentano per me una seconda casa, un luogo dove mi sento a mio agio e che mi ha dato tanto“.