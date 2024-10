Jiujitsu e Grappling: pioggia di medaglie per gli atleti reggini della Myb Gym

Questa volta sono gli allievi dei Maestri Francesco e Gabriella a mettersi alla prova in competizione e il duro lavoro svolto in Accademia comincia a portare ottimi risultati.

La compagine reggina di presenta con 4 atleti che rispettivamente partecipano nelle discipline JIUJITSU e Grappling portando a casa 8 medaglie: Antonella Scandaliato nelle cinture blu medaglia d’oro e bronzo, Nazareno Calabrò nelle cinture bianche oro in entrambe le discipline, Daniele Malara, 16 anni, argento e oro cinture verdi, Riccardo Grasso, 17 anni, bronzo e argento nelle cinture verdi.

I coach sono estremamente contenti di questi ottimi risultati e si complimentano con i propri atleti che hanno dimostrato che anche in una piccola, ma crescente realtà locale, si possono raggiungere grandi risultati.

Oltre a questo si unisce anche il secondo posto nella classifica globale a squadre grazie al lavoro di team con la consociata Vanguard di Palermo.

I prossimi appuntamenti di gara saranno il campionato europeo IBJJF a Barcellona (Spagna) che si svolgerà il 18 e 19 Maggio è la settimana seguente il Mondiale di Grappling ADCC a Varsavia (Polonia) il 25 e 26 Maggio.