City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Pionieri della Buona Terra, Iero: ‘Primi passi per la valorizzazione del Forte Pignatelli’

Venti giovani al lavoro per valorizzare il Forte Poggio Pignatelli di Campo Calabro: presentati i risultati della seconda fase di 'Pionieri della Buona Terra'

26 Giugno 2018 - 09:05 | di Eva Curatola

Forte Poggio Pignatelli a Campo Calabro, bene al centro del progetto Pionieri della Buona Terra

Arriva a metà cammino il progetto “Pionieri della Buona Terra”. Dopo una prima fase dedicata allo studio del bene e del territorio circostante, nel corso di un evento svoltosi presso il Forte Poggio Pignatelli, in località Matiniti di Campo Calabro, sono stati presentati i risultati della seconda fase del percorso formativo che porterà lo stesso bene architettonico, grazie all’impegno di 20 giovani tra i 20 e i 35 anni, a essere valorizzato e sviluppato attraverso un’idea progettuale innovativa. Finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, della durata di due anni, il percorso formativo, basato su tre asset tematici (Sviluppo Locale, Conoscenza e Comunicazione, Marketing Turistico), si sviluppa su 4 aspetti fondamentali, indispensabili per organizzare la strategia di sviluppo, ovvero Accessibilità, Immagine, Spazio e Cultura.

La mascotte Umbertino e i primi passi del progetto

«Siamo arrivati a conclusione di questa prima fase di formazione che, grazie all’impegno dei corsisti, nei prossimi mesi ci permetterà di attuare l’idea di impresa per la valorizzazione del Forte Poggio Pignatelli – ha affermato l’ing. Antonino Iero, responsabile del progetto -. I primi passi sono già stati compiuti, a partire dalla creazione di una mascotte, “Umbertino del Fortino”, ideata da Giusy Morabito, un’artista dell’associazione “Per Amore della mia Terra”. Sarà protagonista del merchandising di questo progetto – ha poi aggiunto -, a partire dall’ashtag #umbertinodelfortino che verrà utilizzato in tutti i social. Grazie a questa simpatica figura, coinvolgeremo tutti gli ospiti del fortino, adulti e piccini, perché Umbertino non sarà solo la guida ma anche portatore di idee, storie e ricordi. Una sorpresa in serbo? Stiamo immaginando una zona relax – conclude Iero -, per leggere, ascoltare musica o sorseggiare una bevanda con davanti agli occhi la splendida vista dello Stretto di Messina che Poggio Pignatelli offre».

Leggi anche

Con questi presupposti, i corsisti hanno così immaginato alcuni eventi tra i quali, a breve termine saranno organizzati: “I colori dello Stretto”, un workshop dedicato alla fotografia; “Autunno al Forte”, evento gastronomico incentrato sui sapori locali; “Forte in rosa”, organizzato da donne per le donne con tanto di aperitivo al tramonto; “M’illumino di meno”, evento dedicato al risparmio energetico.

«Ripercorrere questi luoghi, vederli progressivamente riconquistati e riconsegnati alla comunità è l’emozione più grande – ha detto Rocco Alessandro Repaci, sindaco di Campo Calabro. Vedere questi giovani, molti dei quali campesi, felici di aver realizzato qualcosa di positivo e impegnati a raggiungere l’obiettivo finale, mi dà grande soddisfazione. Adesso il sistema delle fortezze non è più un sogno – ha proseguito -. Anzi, grazie alla quasi definitiva acquisizione di Forte Batteria Siacci, vera perla tra le fortificazioni del XIX secolo, sta prendendo sempre più forma».

Stage e startup sul turismo fino a febbraio 2019

Da settembre in avanti, i corsisti affronteranno 200 ore di stage per poi concludere il progetto, nel febbraio 2019, lanciando una startup sul turismo. A fine percorso, i 20 partecipanti acquisiranno il titolo di “Esperto in valorizzazione dei beni pubblici”.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Campo Calabro Attualità
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?